12 yaşındaki Muhammet, kullandığı motosikletle yaptığı kazada ağır yaralandı

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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