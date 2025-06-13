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        Otomobile çarpan motosikletteki 2 arkadaş ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:00
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        Otomobile çarpan motosikletteki 2 arkadaş ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yiğit K. (16) ile arkadaşı arkadaşı Yunus Emre Z. (14), ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yiğit K.'nın kullandığı 33 NJN 43 plakalı motosiklet, Küçük Yenice Mahallesi'ne dönüş yapan Kenan C. (70) yönetimindeki 16 KHA 27 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Yiğit K. ile arkasındaki arkadaşı Yunus Emre Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus Emre Z., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, Yiğit K. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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