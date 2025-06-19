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        Orman yangını nedeniyle tahliye edilen mahallede 3 ev yandı

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını 9 saat sonra kontrol altına alınıp söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:51
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        Orman yangını nedeniyle tahliye edilen mahallede 3 ev yandı
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        BURSA’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını 9 saat sonra kontrol altına alınıp söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tahliye edilen 94 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, 1 ev ile 1 otomobil de zarar gördü.

        Girencik Mahallesi’ndeki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yürecik Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle Girencik Mahallesi’ndeki çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. UEDAŞ tarafından önlem amaçlı; Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde enerji akışı kesilirken, 94 nüfuslu Girencik Mahallesi de AFAD koordinasyonunda tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, mahalleye girişlere izin vermedi. Yangında, alevlerin sıçradığı 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 1 ev ile 1 otomobil de kısmen yandı.

        2 UÇAK VE 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

        412 personelin; 2 yangın söndürme uçağı, 9 helikopter, 1 İHA ve 113 araçla müdahale ettiği yangın 9 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerine yeniden enerji akışı sağlanırken, Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar da evlerine döndü.

        Sabahın ilk ışıklarıyla, havadan çekilen görüntülerde, çam ormanlarının bir kısmının küle döndüğü görüldü. Yangında ekili araziler ciddi zarar görürken, yanan alan ise yapılacak ölçümlerin ardından belli olacak. Öte yandan, bölgedeki soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yanan ormanda ağaçlandırma çalışması yapılacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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