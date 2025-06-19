Trafik kazasının ardından tartıştığı 5 kişilik aileyi bıçakladı

BURSA'daF.A. (32), trafik kazasının ardından tartıştığı 1'i kadın 5 kişilik aileyi bıçakladı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli ile yanındaki 4 kişi yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Metin E. (47) yönetimindeki 16 RG 955 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.A. (32) idaresindeki 16 AC 0082 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, F.A., otomobil sürücüsü Metin E. ile eşi Ayşe E. (42) ve oğulları Hüseyin (18), Halil (17) ve Suat E.'yi (35) yanında bulunan bıçakla yaraladı. Kavgayı görenler, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Metin E. ile oğlu Hüseyin E.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.