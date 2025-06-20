Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otlukta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı

        BURSA'daotlukta çıkan yangın, park halinde hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otlukta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'daotlukta çıkan yangın, park halinde hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otlukta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, park halinde bulunan hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde

        Benzer Haberler

        Bursa'da otluk alanda çıkan yangında 2 araç zarar gördü
        Bursa'da otluk alanda çıkan yangında 2 araç zarar gördü
        Karne gününde karar çıktı; liseli Zeynep'in ölümüne neden olan ehliyetsiz s...
        Karne gününde karar çıktı; liseli Zeynep'in ölümüne neden olan ehliyetsiz s...
        Bursa ve çevre illerdeki öğrenciler karnelerini aldı
        Bursa ve çevre illerdeki öğrenciler karnelerini aldı
        Kaydıraktaki demirlere bacakları sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Kaydıraktaki demirlere bacakları sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Bursa'da "Gel Göğe Bakalım" gökyüzü gözlem kampı 28 Haziran'da yapılacak
        Bursa'da "Gel Göğe Bakalım" gökyüzü gözlem kampı 28 Haziran'da yapılacak
        Ortaokul öğrencileri, QR kodla seslendirip, yazdıkları kitapla görme engell...
        Ortaokul öğrencileri, QR kodla seslendirip, yazdıkları kitapla görme engell...