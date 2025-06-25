Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yaren leyleğin yavruları halkalandı; göç yolculukları izlenecek

        BURSA'dabalıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, bu yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusundan 2'si halkalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaren leyleğin yavruları halkalandı; göç yolculukları izlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'dabalıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, bu yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusundan 2'si halkalandı. Yavruların göç yolculukları uydudan izlenebilecek.

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 15 Mart'ta Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi. Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. 2 yavrunun da mayıs ayının ilk haftasında yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusuna da kavuştu.

        'YAREN LEYLEĞİN YAVRULARI ARTIK TAKİBİMİZDE'

        Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvalarında büyüyen yavrulardan 2'sine göç yolculuklarını izlemek için halka takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaren Leylek'in Yavruları Artık Takibimizde! Doğayla dostluğun simgesi haline gelen Yaren Leylek'in bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusunu, Bursa Eskikaraağaç'ta gerçekleştirilen titiz bir çalışmayla halkaladık. Yavrulardan ikisine, göç yolculuklarını izlemek üzere uydu vericisi takıldı. Alanında uzman ekiplerimizce yapılan halkalama ve verici işlemleri, yavruların sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde özenle tamamlandı" denildi.

        'BURSA'DA 38 YAVRU LEYLEĞE HALKA TAKILDI'

        Halkalama çalışmasının, yalnızca bireysel izleme değil, aynı zamanda leyleklerin korunmasına yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, "Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenmesi Projesi kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmayla sadece Yaren'in değil, Türkiye genelindeki birçok göçmen kuş türünün rotalarını da bilimsel verilerle kayıt altına alıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar Bursa'da 38 yavru leyleğe halka takıldı. Doğa dostu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Mudanya'da Şükrü Çavuş şehadetinin 105. yılında anıldı
        Mudanya'da Şükrü Çavuş şehadetinin 105. yılında anıldı
        Yaren leyleğin yavruları sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı
        Yaren leyleğin yavruları sağlık kontrolünden geçirilerek halkalandı
        Bursa Kültür Yolu Festivali 28 Haziran'da başlıyor
        Bursa Kültür Yolu Festivali 28 Haziran'da başlıyor
        Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        İnşaattan düşen işçi, hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı
        İnşaattan düşen işçi, hastaneye götürülürken çocuklarını sayıkladı
        Köylü pazarında kadın esnafın 'bel kıran' müşteri kavgası kamerada
        Köylü pazarında kadın esnafın 'bel kıran' müşteri kavgası kamerada