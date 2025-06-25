Yaren leyleğin yavruları halkalandı; göç yolculukları izlenecek

BURSA'dabalıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, bu yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusundan 2'si halkalandı. Yavruların göç yolculukları uydudan izlenebilecek.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 15 Mart'ta Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi. Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. 2 yavrunun da mayıs ayının ilk haftasında yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı, 4 yavrusuna da kavuştu.