İnegöl'de orman yangını

İnegöl'ün kırsal Dönmez Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının da bulunduğu ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı görevliler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Yerleşim yerine uzak olan yangına müdahale sürüyor.

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