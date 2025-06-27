Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de orman yangını

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

        İnegöl'ün kırsal Dönmez Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının da bulunduğu ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı görevliler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti. Yerleşim yerine uzak olan yangına müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Bursa'da maki yangını ormana sıçradı; gözyaşları içinde yardım istedi (5)
        Bursa'da maki yangını ormana sıçradı; gözyaşları içinde yardım istedi (5)
        GÜNCELLEME - Bursa'da arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük oranda...
        GÜNCELLEME - Bursa'da arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük oranda...
        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı
        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da çatıdan düşen işçi yaralandı
        Bursa'da çatıdan düşen işçi yaralandı
        Bursa'da maki yangını; çalışmalarda İHA da kullanılıyor (4)
        Bursa'da maki yangını; çalışmalarda İHA da kullanılıyor (4)