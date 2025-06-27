Bursa'da makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı (7)
14VATANDAŞ KURTARILDIBursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da 2 bin kişinin yaşadığı İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangında, 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken, 14 kişi de evlerinden kurtarıldı.
14VATANDAŞ KURTARILDI
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da 2 bin kişinin yaşadığı İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangında, 100’e yakın vatandaş tahliye edilirken, 14 kişi de evlerinden kurtarıldı. 23 hayvanın da kurtarıldığı yangına, Orman Bölge Müdürlüğü 1 İHA, 2 helikopter, 14 arazöz, 41 iş ve hizmet aracı ve 139 personelle müdahale ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de 279 personel ve 100’e yakın araçla söndürme çalışmalarına katıldı.
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