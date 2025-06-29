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        Bıçakla yaralayıp darbeden arkadaşından şikayetçi olmadı; sanığa 13 ay hapis

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, lokantada garsonla tartıştığı için kendisine tepki gösteren arkadaşı Volkan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:35
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        Bıçakla yaralayıp darbeden arkadaşından şikayetçi olmadı; sanığa 13 ay hapis
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde, lokantada garsonla tartıştığı için kendisine tepki gösteren arkadaşı Volkan H.'yi (45), göğsünün altından bıçaklayan Hakan Ü.’nün (27) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Volkan H.’nin şikayetçi olmadığı Hakan Ü., 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2023 Eylül ayında, Karacabey ilçesi kırsal Bayramdere Mahallesi'nde meydana geldi. Gece lokantada çorba içen Volkan H., iddiaya göre içki içtikten sonra aynı işletmeye gelip, yemek yiyen ve garsonla hesap nedeniyle tartışan arkadaşı Hakan Ü.'ye tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Hakan Ü. kasanın üstünde duran bıçağı alıp, Volkan H.'yi göğsünün altından bıçakladı. Volkan H., yaralı halde lokantadan koşarak uzaklaşırken, Hakan Ü. kendisini takip edip, çelme takarak düşürdükten sonra tekme ve yumruklarla darp etti. Hakan Ü.'nün elinden kurtulan Volkan H., jandarma karakolu önüne kaçıp, şüpheliyi burada nöbetçi olan görevlilere yakalattı. 21 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tutuklanan Hakan Ü. hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        SANIKTAN ŞİKAYETCİ OLMADI

        İlk duruşmada ifade veren Volkan H., "Gece lokantada arkadaşım ile kelle-paça yiyordum. Hakan Ü. garson ile tartışıyordu. Aralarına girmek isteyince kendisi kasanın üstünde duran bıçakla beni göğsümün altından yaraladı. Kaçtım. Peşimden gelip tekme atarak beni yere düşürerek tekme tokat darbetti. Bu kez onu yakalatmak için jandarmanın önüne koşarak gittim. Ardımdan gelince yakalandı. Ağabeyi, arkadaşım olduğu için sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

        'ONUN HESABINI ÖDEMEK İSTEDİM, TEPKİYLE KARŞILAŞTIM'

        Mahkemede çıktığı ilk duruşmada savunma yapan Hakan Ü., Volkan H.'nin arkadaşı olduğunu öne sürerek, "O gece lokantada Volkan ve arkadaşıyla karşılaştım. Onların yemek ücretini kendi cebimden ödemek istedim. Volkan kabul etmeyince sinirlendim. Çıkan tartışma sonrası onu bıçakladım. Sonra da yakalandım. Pişmanım" ifadesini kullandı.

        Mahkemede söz alan sanık avukatı Alper Kahraman ise "Karacabey küçük bir ilçe olduğu için herkes birbirini tanıyor. Müvekkil öfke duygusunu kontrol etmekte güçlük yaşamakta ve buna ilişkin birçok raporu bulunmakta. Olay akşamı, iyi niyetli olarak, mağdur ve yanındaki arkadaşına ikramda bulunmak istedi. Buna rağmen aldığı cevap küfür içerikli olmuştur. Bu durumda, bir kez daha kontrolünü kaybetmiştir. Mağdurun şikayetçi olmaması dikkate alınarak müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

        Hakan Ü., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Hakan Ü.’yü ‘kasten yaralama suçundan 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakan Ü. kararla birlikte tahliye edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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