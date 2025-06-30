Şişme botuyla İznik Gölü'nde akıntıya kapılıp mahsur kalan tatilci kurtarıldı

Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'ne dün tatil amaçlı gelen A.İ.A., şişme botuyla İznik Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra akıntıya kapılan A.İ.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gölde arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra A.İ.A.’ya ulaştı. Kıyıya getirilen A.İ.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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