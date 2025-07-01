Bursa'da 3 katlı binanın çatı katından düşen çocuk ağır yaralandı

Olay saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın çatı katındaki dairede oynayan Yusuf K., tırmandığı pencereden düştü. Çocuklarının ağlama sesi üzerine olayı fark eden aile, yaklaşık 7 metreden beton zemine düşerek ağır yaralanan Yusuf’u, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf K., ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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