Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Gemlik merkezdeki sıcak su çıkışları gerilimi artırıp, depremi tetikliyor'

        JEOLOJİ Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gün arayla meydana gelen depremlerin uyarıcı olduğunu belirterek, "Gemlik merkezde sıcak su çıkışları var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gemlik merkezdeki sıcak su çıkışları gerilimi artırıp, depremi tetikliyor'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        JEOLOJİ Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gün arayla meydana gelen depremlerin uyarıcı olduğunu belirterek, "Gemlik merkezde sıcak su çıkışları var. Bu suların son 1 ayda sıcaklıkları göz önünde bulundurulsa gerilmenin daha arttığını, büyük depremin biraz daha yaklaştığını, bu gerilmenin 2 gündür yaşadığımız depremleri tetiklediğini söyleyebiliriz" dedi.

        Gemlik ilçesinde 1 gün arayla meydana gelen 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler, kent merkezi, çevre ilçeler ile Yalova ve İstanbul'da paniğe yol açarken, olası büyük Marmara depremi yine gündeme geldi. Depremlerin meydana geldiği Şahinyurdu bölgesinin, büyük ve yıkıcı bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, "Resmi kanallardan yapılan açıklamalara göre, herhangi bir kaybın olmaması sevindirici. Deprem ülkesindeyiz. 6 Şubat'ın izleri daha silinmemişken, vatandaşlarda bu durum hassasiyet oluşturuyor. 2 gündür yaşadığımız depremler, insanların hissettiğine bakılırsa 3 tane deprem yaşadık diyebiliriz. Ancak Temmuz'un 1'inde toplam 8 adet deprem meydana geliyor. 2 Temmuz tarihinde de yine akşam saatlerine kadar toplam 6 adet, toplamda 14 deprem meydana geliyor. Depremlerin hangi noktada oluştuğu bizim için önemli. Deprem çözümlerine baktığımız zaman, depremin olduğu bölge, Gemlik Şahinyurdu bölgesinde ve dar bir bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Depremlerin mekanizma çözümlerine baktığımız zaman da eğim atımlarının normal faylar üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bakarsak çok büyük, yıkıcı depremler üretebilme potansiyeli olmayan bir bölge. Ancak bu depremlerin devamı gelebilir. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" dedi.

        'BÜYÜK MARMARA DEPREMİ HER AN OLABİLİR'

        Mehmet Yıldız, "Bizi korkutan büyük Marmara depremi. 17 Ağustos Gölcük depreminden sonra artık daha batıda, Marmara'da bir deprem bekleniyor. Yine 1065 yılında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kolu olan Geyve, Mekece, İznik Gölü'nün güneyinden ve Gemlik merkezinden batıya doğru devam eden bir orta kolu var. Burada oluşabilecek bir deprem. Yakın tarihte 1065 yılında bir deprem gerçekleşiyor. Tekrarlama periyodu 1000 yıl. Özetle her an olabilir. Deprem bugün de olsa 10 sene sonra da olsa dünyanın yaşı göz önünde bulundurulduğunda, bu her an anlamına geliyor" diye konuştu.

        '3 FAYDA DA OLABİLECEK DEPREMLER, BÖLGEMİZİ ETKİLEMEKTE'

        1855 yılındaki Bursa depremini de hatırlatan Yıldız, "Bursa'yı yine etkileyebilecek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu var. Burada da hepimizin yakından bildiği 1855 depremleri var. 41 gün ara ile depremler oluyor, ciddi yıkımlara sebebiyet veriyor. Bu 3 fayda da oluşabilecek depremler, bölgemizi etkilemekte. Sadece Bursa olarak değil, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir'i, Çanakkale'yi dahil edebilirsiniz" dedi.

        'HİDROJEOTERMAL KÖKENLİ'

        Gemlik depremlerinin olduğu bölgede termal su yatağı olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Depremin olduğu lokasyon ve fayın tipine baktığımız zaman, Eosen volkanizmasına bağlı, hidrojeotermal kökenli olduğu söylenebilir. Gemlik merkezde sıcak su çıkışları var. Bu suların son 1 ayda sıcaklıkları göz önünde bulundurulsa gerilmenin daha arttığını, büyük depremin biraz daha yaklaştığını, bu gerilmenin 2 gündür yaşadığımız depremleri tetiklediğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

        'KOLON VE KİRİŞLERİ KONTROL ETSİNLER'

        Gemlik depremlerinin ardından vatandaşların yaşadıkları binaların kolon ve kirişlerini kontrol etmeleri uyarısında da bulunan Yıldız, "Bu depremlerden sonra yapılarımızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Kolon ve kirişlerde herhangi bir çatlak varsa, yetkililerle iletişime geçilmesinde fayda var" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        Benzer Haberler

        Düğün salonu önünde tekme ve yumruklu kavga kamerada
        Düğün salonu önünde tekme ve yumruklu kavga kamerada
        Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        İznik'e kazandırılacak 2 proje için 200 milyon liralık protokol imzalandı
        İznik'e kazandırılacak 2 proje için 200 milyon liralık protokol imzalandı
        Odunlukta çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı
        Odunlukta çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı
        Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi
        Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi
        Oynarken alt katın balkonuna düşen 4 yaşındaki Egemen yaralandı
        Oynarken alt katın balkonuna düşen 4 yaşındaki Egemen yaralandı