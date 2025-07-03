Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyordu duramadım (2)
'PARAÜSTÜNÜ KENDİSİNE AYNI ŞEKİLDE ATTIM'Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Kübra K.
‘PARAÜSTÜNÜ KENDİSİNE AYNI ŞEKİLDE ATTIM’
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Kübra K. ve kendisine yumruk atan Vedat Kılıç'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kılıç'ın kendisine küfredip, tehdit ettiğini söyleyen Kübra K., "Vedat Kılıç isimli kişi geldi ve parayı hızlı bir şekilde bana attı. Ben de sinirlendiğim için para üstünü kendisine aynı şekilde atarak, ‘Sıkıntın ne?’ diye sordum. O da küfrederek, ‘Bak işine’ dedi. Sonrasında düşen paraları almaya çalışırken, önümdeki kovayı bacağıma ittirdi. Bacağıma değince kovaya vurdum ve daha sonrasında hakaretler etti. ‘Bana silahımı aldırtmayın’ gibi söylemlerde bulunarak tehditler etti. O sırada tanımadığım gözlüklü bir kişi araya girdi ve kendisini oradan uzaklaştırdı. O, vurmaya başlayınca ben de dükkana girmemesi için müdahalede bulunmaya çalıştım. O esnada bana vurdu ve ben de bayıldım” dedi.
‘ELİM YÜZÜNE ÇARPTI'
İddiaları kabul etmeyen ve Kübra K.'ye yumruk atmadığını öne süren Vedat Kılıç ise savcılık ifadesinde şunları söyledi:
"Kasaya gelerek, normal bir şekilde parayı ve suyu bıraktım. Parayı kasaya bırakırken biraz ileri gitmiş olabilir. Kasiyer de ‘Bir sorun mu var?’ dedi. Ben de bir sorun olmadığını söyledim. Para üstünü bana hızlı bir şekilde atınca ben de yere düşen paraları toplamaya çalıştım. O esnada bana, ‘Senin sıkıntın mı var?’ diyerek hakaretlerde bulundu. Ben de ‘İşinize bakın’ diyerek, kendisini uyardım. O sırada genç bir çocuk beni dışarıya çıkarmaya çalıştı. O çocuğa, param ve suyumun içeride kaldığını, onları almak istediğimi söylememe rağmen beni ittirdi. Benim kasiyere vurmak gibi bir hedefim yoktu. O esnada çocuk beni iterek vurmaya kalkınca, ben de kendisine karşılık vermek istedim. O sırada elim o kadının yüzüne çarptı ve geriye doğru gitti. Burnunu kıracak bir hamle yapmadım. Daha sonrasında aynı çocuk bana vurdu” ifadelerini kullandı.
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),
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