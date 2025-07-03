Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyordu duramadım (2)

‘PARAÜSTÜNÜ KENDİSİNE AYNI ŞEKİLDE ATTIM’

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Kübra K. ve kendisine yumruk atan Vedat Kılıç'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Kılıç'ın kendisine küfredip, tehdit ettiğini söyleyen Kübra K., "Vedat Kılıç isimli kişi geldi ve parayı hızlı bir şekilde bana attı. Ben de sinirlendiğim için para üstünü kendisine aynı şekilde atarak, ‘Sıkıntın ne?’ diye sordum. O da küfrederek, ‘Bak işine’ dedi. Sonrasında düşen paraları almaya çalışırken, önümdeki kovayı bacağıma ittirdi. Bacağıma değince kovaya vurdum ve daha sonrasında hakaretler etti. ‘Bana silahımı aldırtmayın’ gibi söylemlerde bulunarak tehditler etti. O sırada tanımadığım gözlüklü bir kişi araya girdi ve kendisini oradan uzaklaştırdı. O, vurmaya başlayınca ben de dükkana girmemesi için müdahalede bulunmaya çalıştım. O esnada bana vurdu ve ben de bayıldım” dedi.

‘ELİM YÜZÜNE ÇARPTI'

İddiaları kabul etmeyen ve Kübra K.'ye yumruk atmadığını öne süren Vedat Kılıç ise savcılık ifadesinde şunları söyledi: