Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kara yolunun yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, sürücülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kara yolunun yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, sürücülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit Boğazı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıktı. Alevleri gören sürücüler, araçlarından inerek yangına müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını 1,5 saatte söndürdü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        100 bin dolara satmayı planladığı 22 sikke ile yakalandı
        100 bin dolara satmayı planladığı 22 sikke ile yakalandı
        Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        İnegölde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        İnegölde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        TOFAŞ, genç basketbolcu Karahan Tuan Efeoğlu'nu transfer etti
        TOFAŞ, genç basketbolcu Karahan Tuan Efeoğlu'nu transfer etti
        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyo...
        Kasiyere yumruk atan şüpheliye müdahale eden müşteri: Bir kadın darbediliyo...
        İnegöl'de vefat eden hayırsever iş insanı Muzaffer Samda'nın cenazesi defne...
        İnegöl'de vefat eden hayırsever iş insanı Muzaffer Samda'nın cenazesi defne...