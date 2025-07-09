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        Alkollü sürücü yol verme tartışmasında 1 motosiklet ve 3 araca çarptı; kaza anı kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 02:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 03:00
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        Alkollü sürücü yol verme tartışmasında 1 motosiklet ve 3 araca çarptı; kaza anı kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsü S.Y. (20), yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli ile kaçmaya çalışırken 3 araca çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü hafif yaralanırken, olay yerinden kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu saptandı. Kaza anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan S.D. yönetimindeki 09 JE 630 plakalı otomobil ile 16 AYM 494 plakalı motosikletin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, otomobille takip eden S.D., çarpıp, devrilmesine neden oldu. Otomobilin kontrolünü kaybeden S.Y., daha sonra 16 NEY 25 plakalı otomobil ile 16 KBH 08 ve 16 KET 08 plakalı iki hafif ticari araca da çarptı.

        ARACINI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRÜP KAÇTI

        Kazaların ardından S.Y., iddiaya göre çevrede toplanan ve kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların üzerine otomobili sürerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

        Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü S.Y, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile 1 saat sonra yakalandı. S.Y.’nin yapılan muayenesinde 0.77 promil alkollü olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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