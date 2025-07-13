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        Karton yüklü TIR alev aldı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde karton yüklü TIR alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:45
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        Karton yüklü TIR alev aldı
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde karton yüklü TIR alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Bursa-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, Mustafa G. (66) idaresindeki AEK 876 plakalı çekici ve 26 ABR 337 dorse plakalı karton yüklü TIR, saat 12.00 sıralarında Karacabey ilçesi Çatrak mevkiine geldiğinde alev aldı. Sürücü, TIR’ı sağ şeride çekti. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapanırken, dorsedeki yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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