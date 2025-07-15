Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mevsimlik işçi seyir halindeki kamyonetin kasasından düşüp, yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi Ayşe Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 15.07.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevsimlik işçi seyir halindeki kamyonetin kasasından düşüp, yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi Ayşe Y. (22), ağır yaralandı.

        Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet K. (48) yönetimindeki 16 Y 6377 plakalı kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan mevsimlik işçi Ayşe Y., dengesini kaybederek yola düştü. Başından yaralanan Ayşe Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Başından yaralanan Ayşe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!

        Benzer Haberler

        Sokak düğününde kurusıkı tabancadan açılan ateşle yaralandı
        Sokak düğününde kurusıkı tabancadan açılan ateşle yaralandı
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da sazlık yangını (2)
        Bursa'da sazlık yangını (2)
        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını