Mevsimlik işçi seyir halindeki kamyonetin kasasından düşüp, yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi Ayşe Y.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi Ayşe Y. (22), ağır yaralandı.
Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet K. (48) yönetimindeki 16 Y 6377 plakalı kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan mevsimlik işçi Ayşe Y., dengesini kaybederek yola düştü. Başından yaralanan Ayşe Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Başından yaralanan Ayşe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.