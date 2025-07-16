Çatıdan kavga ettiği kişilere attığı beton parçasıyla ölüme neden olan sanığa müebbet hapis istemi

BURSA'da 3 katlı binanın çatısından kavga ettiği kişilere beton parçası atarak, kalabalık arasındaki Ramadan Bayar'ın (65) ölümüne neden olan tutuklu sanık Yusuf Aydın (21) için savcı, mütalaasında müebbet hapis istedi.

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde 2023 Aralık ayında Yusuf Aydın, kavga ettiğini iddia edip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur (21) ve Hüseyin Balta (22) kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtı. Otomobille Balıkesir'e giden Aydın, aracın yakıtı bitince kendini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yusuf Aydın, olaydan 1 ay sonra 16 Ocak 2024'te Hüseyin ve Uğur Balta ile mahallede karşılaştı. Otomobili hırsızlığı yüzünden çıkan tartışmaya tarafların yakınları da karıştı. Bu sırada annesi Nuran Aydın ile 3 katlı evlerinin çatısına çıkan Yusuf Aydın, buradaki beton parçalarını kavga ettikleri kalabalığın üzerine attı. Beton parçalarından biri, yanında eşi Mevlüde Bayar (49) ve oğlu Umut Bayar (33) ile kavgaya karışan yeğenlerini ayırmaya çalışan 2 çocuk babası Ramadan Bayar'ın başına isabet etti. Ramadan Bayar yere yığılırken, eşi Mevlüde ve oğlu Umut Bayar fenalık geçirdi.

KALBİ 2 KEZ DURDU İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ramadan Bayar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bayar, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ikinci kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ramadan Bayar, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Yusuf Aydın işlemlerinin ardından tutuklandı. AİLELERİN DE KARIŞMASIYLA KAVGA BÜYÜDÜ 'Kasten öldürme' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. İki kardeş tarafından darbedildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar" dedi.