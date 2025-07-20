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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalan Semra E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:07
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalan Semra E. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Semra E.’yi takibe aldı. Takip sonucu yapılan operasyonda, şüphelinin üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Semra E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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