Bursa'da et üretim çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Fevzidede Mahallesi Ayazma mevkisinde 10 dönüm üzerine kurulu et üretim çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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