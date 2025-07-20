Bursa'da çıkan anız yangını söndürüldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Babasultan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 20 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.