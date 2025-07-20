Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

İznik ilçesi Ömerli Mahallesi’ndeki tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yayılmasını önlemek için havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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