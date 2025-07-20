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        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:10
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        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 28’inci Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın girişinde bulunan makinede çıkan yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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