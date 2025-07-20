Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 28. Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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