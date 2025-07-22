Tehlikeye aldırmadan sulama kanalında serinlediler

İlçede sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Fevzidede Mahallesi’ndeki sulama kanalına girdi. Aralarında çocukların da olduğu 7 kişi, köprü üzerinden kanala atlayıp, can güvenliklerini tehlikeye atarak yüzdü. Suya girenler, köprüye bağladıkları halata tutunarak da kendilerince tedbir aldı. Vatandaşlar, denize ve havuza girme imkanlarının olmadığını söyledi.

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