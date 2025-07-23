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        Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        BURSA'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:54
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        Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa U. (54) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralanırken, köpek ise öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletlinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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