Bursa'daki Orhaneli Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
Orhaneli Kocasu Çayı'nda kurulan rafting parkuru, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Orhaneli Kocasu Çayı'nda kurulan rafting parkuru, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Kocasu Çayı'nda 2021'de hizmete açılan Orhaneli Rafting Parkuru'na gelenler, bindikleri botlarda rafting yapıyor.
Toplamda 8,5 kilometre uzunluğundaki parkura yurt içinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra Belçika'dan gelen doğaseverler de yoğun ilgi gösteriyor.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, rafting sayesinde ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağladığını bildirdi.
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