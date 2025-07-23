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        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:22
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        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Elmasbahçeler Mahallesi 3. Kumru Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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