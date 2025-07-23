Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yangında alevleri arasında kalan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        BURSA'da 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan ve vücudunda ağır derecede yanıklar olan Hatice Güneş'in kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında alevleri arasında kalan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da 4 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan ve vücudunda ağır derecede yanıklar olan Hatice Güneş’in kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın 1’inci katında, dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Dairede oturan Hatice Güneş, çıkan yangında alevler arasında kaldı. Pencereden yardım isteyen Güneş’in çığlıkları üzerine mahalleli yardıma koştu. Daireden alevler yükselirken bina da duman içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada birinci kat penceresine tırmanan vatandaşlar, mahsur kalan Güneş’i alevler arasından çekip aldı. Vücudunda ağır derecede yanıklar olduğu belirlenen Hatice Güneş ile dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. 2 kadın Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yanık ünitesinde tedaviye alınan Hatice Güneş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Bursa'daki Orhaneli Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Bursa'daki Orhaneli Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kuruması için sokaktaki demire asılan halıyı çaldı; o anlar kamerada
        Kuruması için sokaktaki demire asılan halıyı çaldı; o anlar kamerada
        Bursa'da 43 senedir arazileri sulayan gölet, kuraklık nedeniyle can çekişiy...
        Bursa'da 43 senedir arazileri sulayan gölet, kuraklık nedeniyle can çekişiy...
        Türkiye'den 202 ülkeye "otomotiv yan sanayi" ihracatı yapıldı
        Türkiye'den 202 ülkeye "otomotiv yan sanayi" ihracatı yapıldı
        Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi
        Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi