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        Kuruması için sokaktaki demire asılan halıyı çaldı; o anlar kamerada

        BURSA'da, yıkandıktan sonra kuruması için sokaktaki demir çubuk üzerine bırakılan halı, bir kadın tarafından çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:38
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        Kuruması için sokaktaki demire asılan halıyı çaldı; o anlar kamerada
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        BURSA'da, yıkandıktan sonra kuruması için sokaktaki demir çubuk üzerine bırakılan halı, bir kadın tarafından çalındı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pazar arabasıyla sokağa gelen bir kadın, boş arazideki demir çubuğun üzerine kuruması için bırakılan halıyı gördü. Bir süre etrafa bakınan şüpheli, halıyı alıp, pazar arabasına koyarak uzaklaştı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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