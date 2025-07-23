Kuruması için sokaktaki demire asılan halıyı çaldı; o anlar kamerada

BURSA'da, yıkandıktan sonra kuruması için sokaktaki demir çubuk üzerine bırakılan halı, bir kadın tarafından çalındı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pazar arabasıyla sokağa gelen bir kadın, boş arazideki demir çubuğun üzerine kuruması için bırakılan halıyı gördü. Bir süre etrafa bakınan şüpheli, halıyı alıp, pazar arabasına koyarak uzaklaştı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.