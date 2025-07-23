Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı; güneşten kartonla korudular

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı; güneşten kartonla korudular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekiler, yaralıların güneşten etkilenmemesi için başlarında kartonla bekledi.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak’ta meydana geldi. Ara sokaktan çıkan Serap O. (45) yönetimindeki 16 BJT 063 plakalı otomobil, Mutlu B.’nin (34) kullandığı 16 BJP 991 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan 16 BJP 991 plakalı otomobil, park halindeki 16 KNA 26 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile 16 BJT 063 plakalı otomobildeki Gülseher D. (60), Huriye Ö. (47) ve Emine A. (65) yaralandı. Çevredekiler yaralıların güneşten etkilenmemeleri içim ambulans gelene kadar başlarında kartonla bekledi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Sıcak havada parkta oynayan çocukları hortumla su sıkarak serinletti
        Sıcak havada parkta oynayan çocukları hortumla su sıkarak serinletti
        Sağlıkçılar, yaralı çocukları muayene eldiveninden yaptıkları balonla sakin...
        Sağlıkçılar, yaralı çocukları muayene eldiveninden yaptıkları balonla sakin...
        Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Yangında alevlerin arasında kalan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Yangında alevlerin arasında kalan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Yangında alevleri arasında kalan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Yangında alevleri arasında kalan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Bursa'daki Orhaneli Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor
        Bursa'daki Orhaneli Rafting Parkuru doğaseverleri ağırlıyor