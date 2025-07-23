Sıcak havada parkta oynayan çocukları hortumla su sıkarak serinletti
BURSA'da, belediye temizlik personeli, sıcak havada kaydırakta kayan çocukları elindeki hortumla su sıkarak serinletti.
BURSA'da, belediye temizlik personeli, sıcak havada kaydırakta kayan çocukları elindeki hortumla su sıkarak serinletti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesinde bir parktaki çimleri sulayan belediye temizlik görevlisi, sıcağa rağmen parkta oynayan çocukları görünce, onları serinletmek için elindeki hortumla su sıktı. Hortumla sıkılan suyun altında kaydıraktan kayan çocukların eğlenceli anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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