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        Sıcak havada parkta oynayan çocukları hortumla su sıkarak serinletti

        BURSA'da, belediye temizlik personeli, sıcak havada kaydırakta kayan çocukları elindeki hortumla su sıkarak serinletti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:54
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        Sıcak havada parkta oynayan çocukları hortumla su sıkarak serinletti
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        BURSA'da, belediye temizlik personeli, sıcak havada kaydırakta kayan çocukları elindeki hortumla su sıkarak serinletti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Nilüfer ilçesinde bir parktaki çimleri sulayan belediye temizlik görevlisi, sıcağa rağmen parkta oynayan çocukları görünce, onları serinletmek için elindeki hortumla su sıktı. Hortumla sıkılan suyun altında kaydıraktan kayan çocukların eğlenceli anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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