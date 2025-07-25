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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 5 ödül

        BURSA'da Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensupları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:35
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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 5 ödül
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        BURSA'da Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensupları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu Demirören Haber Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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