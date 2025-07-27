Bursa'da orman yangını (7)

‘TÜMKURUMLAR SAHAYA GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da devam eden orman yangınlarına ilişkin, “Saat 16.06’da Orhaneli’de, 17.41’de de Kestel ve Gürsu tarafında iki tane yangın, arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Yangının ilk tespit edildiği andan itibaren, valiliğimizin koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanımızla beraber iletişim halinde, Orman Bölge Müdürlüğümüz de gerekli koordinasyonu sağladı ve bütün kamu kurumları, başta jandarmamız olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, Kızılay gibi tüm kurumlar sahaya gerekli müdahaleleri yaptı” dedi.

‘ORHANELİ TARAFINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA BAŞLADI'

Yangınların rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Orhaneli- Harmancık yolu Meyran mevkiinde çıkan yangının alanının daraltıldığını ve kontrol altına alınmaya başladığını söyleyerek, "Tabii havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle, yangının yayılma riski oluştu. Özellikle Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltıldı ve kontrol altına alınmaya başlandığını söyleyebilirim. Burada inşallah kısa sürede arkadaşlarımızla beraber sonuç alma gayreti içerisindeyiz. Yangın biraz daha daraltılmış durumda. Kestel ve Gürsu tarafındaki yangının yaklaşık 100- 110 hektar civarında bir alanda etkili olduğunu kabaca tespit ettik. Elbette net rakamlar yangından sonra açıklanacaktır. Öncelikle hava kararıncaya kadar 13 tane hava aracı etkin şekilde müdahale etti. Ancak hava karardıktan sonra hava araçlarıyla müdahale söz konusu olmuyor” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKA BİR ALANA SIÇRAMA SÖZ KONUSU DEĞİL’ Tüm süreci sahadan takip ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Biz de heyetimizle beraber saat 20.00- 20.30 sıralarında Gürsu tarafındaki yangına giderek, hem yapılan çalışmaları yerinde tespit ettik hem de özellikle yerleşim noktalarında risk alınmaması adına, çok net bir talimat verdik. Bu kapsamda Karahıdır köyü boşaltıldı. Devam eden saatlerde yangının Karahıdır köyüne kadar ulaştığını, birkaç evin etkilendiğini, ancak alınan önlemler sayesinde köyün birkaç binayla sınırlı şekilde zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık 700 civarında vatandaşımız Karahıdır köyünden tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle batı yönünde ilerleyerek, İğdir köyüne ulaştı. Oradan da yaklaşık 600 civarında vatandaşımız tahliye edildi. Gerekli önlemler burada da alındı. Şu an itibarıyla mücadele devam ediyor. Henüz başka bir alana sıçrama söz konusu değil” diye konuştu. ‘500 PERSONEL 150 ARAÇ SAHADA’ Uraloğlu, gün ağarınca havadan müdahalenin yeniden başlayacağını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekli koordinasyonu sağladık. Sabah gün doğumuyla birlikte, hava araçlarının tekrar uçuşa başlamasıyla, havadan da etkin şekilde müdahale edeceğiz. İnşallah yangını daha fazla yayılmadan ve zarar vermeden, bütün kurumların katkısıyla kontrol altına alıp, söndürmek için çalışıyoruz. Sahada 500’ün üzerinde görevli personel olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ayrıca yangına müdahale edebilecek 150’nin üzerinde araç görev yapıyor. Yakın illerdeki kamu kurumlarında bulunan arazözler ve su taşıyabilecek araçları da koordine ettik. Sabaha kadar onların da bölgeye intikalini sağlayarak inşallah yangını büyümeden söndürmüş oluruz. Bu gayretlerimiz, yangın tamamen kontrol altına alınıp, söndürülünceye kadar devam edecek” dedi.