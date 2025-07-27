Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (5)

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tedbir amacıyla Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin de boşaltıldığını söyledi.

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