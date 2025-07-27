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        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (5)

        TAHLİYEEDİLEN MAHALLE SAYISI 6'YA YÜKSELDİBursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:57 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:00
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        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (5)
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        TAHLİYEEDİLEN MAHALLE SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

        Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tedbir amacıyla Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin de boşaltıldığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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