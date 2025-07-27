Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; 1 ölü, 2 yaralı (13)
SUTANKERİ YAMAÇTAN DÜŞTÜ; 1 ÖLÜ, 2 YARALIGürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel bir şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankeri, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Gürsu TOKİ yakınlarında yamaçtan düştü.
SUTANKERİ YAMAÇTAN DÜŞTÜ; 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel bir şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankeri, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Gürsu TOKİ yakınlarında yamaçtan düştü. Devrilerek yan şekilde duran tankerin içinde sürücü ile 2 kişinin sıkıştığı görüldü. Seferber olan ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile diğer yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Memet Can YEŞİLBAŞ- Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
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