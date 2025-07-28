Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde

BURSA’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınıyla Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde de sürüyor. Alevlere 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale edilirken, yangınla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Üç gündür devam eden orman yangınlarına 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale ediliyor. Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız çalışmaları dün akşam oluşturulan kriz merkezinde takip ederken, ekiplerin gece boyunca karadan müdahalesi sürdü.