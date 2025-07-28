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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde

        BURSA'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınıyla Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:17
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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde
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        BURSA’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınıyla Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü gününde de sürüyor. Alevlere 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale edilirken, yangınla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin sorgusu sürüyor.

        Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Üç gündür devam eden orman yangınlarına 6 uçak, 4 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahale ediliyor. Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 kişi tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız çalışmaları dün akşam oluşturulan kriz merkezinde takip ederken, ekiplerin gece boyunca karadan müdahalesi sürdü.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Yangınlara ilişkin soruşturma devam ederken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30), dün Harmancık ilçesinde gözaltına alındı. Eski asker olduğu öğrenilip, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A. vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şüphelinin sorgulaması getirildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

        CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK

        Diğer yandan söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak, Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek için cenaze namazı kılınacak. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek'in cenazeleri Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Kazım Bayrak'ın cenazesi için memleketi Bolu'da toprağa verilecek. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gürsu ve Kestel ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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