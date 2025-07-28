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        Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş (4)

        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık Yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 28.07.2025 - 19:38
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        Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş (4)
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        ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık Yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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