Bursa'da orman yangınını çıkaran şüpheli, ellerini yakıp, telefonunu düşürmüş (4)
ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık Yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A.
ŞÜPHELİADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık Yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/ BURSA,
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