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        Tesadüfen tanıştığı tanker şoförüyle orman yangınına su taşırken hayatını kaybetti

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:24
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        Tesadüfen tanıştığı tanker şoförüyle orman yangınına su taşırken hayatını kaybetti
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.

        Yangının çıktığı ilk andan itibaren yardıma koşan Kazım Bayrak'ın (31) ağabeyi İbrahim Bayrak, AA muhabirine kardeşinin mobilya işi yaptığını ve bekar olduğunu söyledi.

        Yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini aktaran Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kardeşim yangınlar çıktığında gönüllü olarak Dışkaya Mahallesi'ne gitti. Orada Bolu'dan gelen su tankeri sürücüsüyle tesadüfen karşılaşıyor. Kazım ve diğer arkadaş ona yardımcı olmak, vatanımıza milletimize faydalı olmak ve yangını söndürmek için birlikte mücadele ediyorlar."

        Bayrak, yaşanan kazanın ardından ölüm haberi aldıklarını dile getirerek, "Bu ülke, bu vatan hepimizin. Bizim de bu doğayı, ormanları korumamız lazım. Çöpleri gelişi güzel atıyoruz, ormanlarımızı pisletiyoruz. Mangal yapıyorlar, köz bırakıp gidiyorlar. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin dün şarampole devrilmesi sonucu şoför Ahmet Demirel ile yanındaki Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetmişti.

        Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in cenazeleri Gürsu ilçesinde, Ahmet Demirel'in cenazesi ise Bolu'da toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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