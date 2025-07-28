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        Mustafa Varank, Bursa'da Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu:

        TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:18
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        Mustafa Varank, Bursa'da Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu:
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        TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Beraberindeki heyetle bölgeyi gezen Varank, daha sonra gazetecilere, dün geceden bu yana orman ekiplerinin Gürsu-Kestel bölgesinde yoğun çalışma sürdürdüğünü belirterek, Orhaneli-Harmancık hattındaki yangının da söndürülmesi için gayret gösterildiğini söyledi.

        Bölgede bulunan herkesin üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını dile getiren Varank, "Bu uğurda şehit olan kardeşlerimiz oldu, dün. Sırf yardım etmek için bölgede bulunan 3 arkadaşımızı şehit verdik. Allah onlardan razı olsun, Allah onlara rahmet etsin diyoruz. İnşallah bu mücadele tamamlanınca tekrar buraların ayağa kaldırılmasıyla, yeşillendirilmesiyle ilgili mücadelemiz başlamış olacaktır." ifadesini kullandı.

        Varank, bir gazetecinin Orhaneli-Harmancık hattındaki yangına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

        "Valiliğimiz resmi bir açıklama yaptı, bir gözaltı var. Bir yangın teşebbüsü var. Arkadaşlarımız konuyla ilgili incelemelerini yapıyorlar. Sadece orada mı bu işi yapmaya çalıştı, başka yerlerde de yapmaya çalıştı mı? Onunla ilgili gerekli tahkikatlar devam ediyor, zaten gözaltında. Valiliğimiz resmi açıklamasını yaptı. Daha önce FETÖ'den işlem görmüş bir şahıs benzin bidonlarıyla beraber yakalandı." ifadelerini kullandı.

        Yetkililerin bölgede görevlerini sürdürdüklerini belirten Varank, 10'un üzerinde hava aracının da aktif olarak çalıştığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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