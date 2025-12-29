Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde Erdinç Ç. ile Selim Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç Ç, tabancayla Selim Ç'yi (36) sol bacağından vurarak yaraladı.

        Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik

        Benzer Haberler

        Bursa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bursa'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Karlı havada yürekleri ısıtan yardım Kar ve soğuğa rağmen umut taşıyor, bin...
        Karlı havada yürekleri ısıtan yardım Kar ve soğuğa rağmen umut taşıyor, bin...
        Bursa'da 19 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 19 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        İnegöl'de üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı
        İnegöl'de üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı
        Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı