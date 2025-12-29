İnegöl'de üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı

Yaralı çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Hatice Nur T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.