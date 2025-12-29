Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 19 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Bursa'da 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:47
        Bursa'da 19 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 18 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği H.Ö'yü (48) durdurdu.

        Ekipler, H.Ö'nün 3 yakalama kararı ve 18 yıl 9 ay 29 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        "Kamu kurum ve kuruluşları tüzel kullanıcısının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

