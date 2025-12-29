Habertürk
        Bursa Haberleri

        Lise öğrencileri "bilinçli tercih" yapabilmek için üniversite deneyimi yaşıyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle lise öğrencileri, üniversitede istedikleri bölümün derslerine girerek yüksek öğretim öncesi fikir ediniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:05
        Lise öğrencileri "bilinçli tercih" yapabilmek için üniversite deneyimi yaşıyor
        SEMİH ŞAHİN - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle lise öğrencileri, üniversitede istedikleri bölümün derslerine girerek yüksek öğretim öncesi fikir ediniyor.

        BTÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Tercihten önce üniversiteni yaşa" projesiyle öğrencilerin henüz lise sıralarındayken üniversite ve hayalindeki bölümle tanışması sağlanarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlananların tercih etmek istedikleri bölümü önceden deneyimlemesi amaçlanıyor.

        Çok sayıda lise öğrencisinin başvurduğu projede, not ortalamasına göre seçilen 300 öğrenci, BTÜ sıralarındaki yerini aldı. 30 farklı bölüme yerleşip haftanın 1 günü eğitim görmeye hak kazanan 11. ve 12. sınıf öğrencileri, geleceklerini şekillendirmek için YKS'nin ardından yapacakları tercih öncesi yerleştikleri bölümlerde eğitim görmenin heyecanını yaşıyor.

        BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve öğrenci dekanı Doç. Dr. Mehmet Zahid Ecevit, AA muhabirine, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

        Toplam 300 öğrencinin tercih ettiği bölümün yanı sıra istedikleri bölümde derse girebildiğini belirten Ecevit, hayata geçirilen bu projeyle liselilerin tercih yaparken dış etkenlere bağlı kalmasının veya yanlış tercih yapmalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Ecevit, çarşamba günleri BTÜ'ye gelen lise öğrencilerinin üniversite hayatını, tercih edecekleri bölümleri deneyimleme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz kulaktan dolma bilgilerle ve dış etkenlerin yönlendirmeleriyle bölüm tercihleri yapıyorlar. Bu da yanlış tercih olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış tercih de zaman ve yıl kaybı anlamına geliyor. Biz öğrencilerimizin bunları yaşamalarını istemiyoruz. Üniversite bölümlerini burada deneyimlemelerini istiyoruz. Bunun neticesinde gerçekten okumayı istedikleri bölümü seçme imkanı buluyorlar. Aldığımız geri bildirimler çok pozitif. Türkiye'de bir ilk olması, öğrencilerin üniversite ortamını yaşamaları onların daha motive bir şekilde sınava hazırlanmalarına da imkan sağlamış oluyor."

        - "Buraya katıldığım için mutluyum"

        Bursa Kız Lisesi 11. sınıf öğrencisi Belinay Yüce de üniversite ortamını erkenden görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Sağlık alanında bir bölüm okumak isterken projeye dahil olup derslere girdikten sonra mühendisliğin daha çok ilgisini çektiğini anlatan Yüce, "Kimya mühendisliği, endüstri, biyomühendislik ve bilgisayar mühendisliği derslerine girdim. Dersleri deneyimleme fırsatı bulduğumuz için daha çok tercihlerim yerine oturdu. Normalde sağlık alanında bir bölüm okumak istiyordum ama biyomühendislik çok daha ilgimi çekti. Tercih edebileceğim bir bölüm oldu. Buraya katıldığım için mutluyum." ifadesini kullandı.

        Bursa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sacide Rana Türk ise aklındaki soru işaretlerini projeye dahil olduktan sonra giderdiğini kaydetti.

        Kimya bölümü seçtiğini belirten Türk, şöyle devam etti:

        "Aklımda 'Seçersem yapabilir miyim? Meslek hayatı nasıl olacak?' gibi sorular vardı. Burada hem öğrencilerle hem de araştırma görevlileriyle bir araya gelerek tüm şüphelerimi kafamdan sildim. Kimyanın farklı bölümlerini deneyimlemek istediğim için hep kimya derslerine girdim. Biyokimya, analitik kimya, genel kimya gibi dersler gördüm. Proje, üniversite hayatını güzel bir şekilde yaşama ortamı sağladı. Bence Türkiye'nin her ilinde yapılması gereken bir proje. Türkiye'de bir ilk olması ve buna katılmam benim açımdan çok güzel oldu."

