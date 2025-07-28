Efkan Ala: Kestel-Gürsu bölgesinde yangın büyük oranda kontrol altında

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Dağ bölgesinde yangın söndürme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Umarım kısa zamanda tamamen kontrol altına alınır ama şu anda yangınla birlikte yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor. Hem Kestel hem Gürsu bölgesinde Bursa’nın, büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ama teyakkuz hali devam ediyor. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, orman yangınlarının devam ettiği, Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Başkanı Davut Gürkan ve Kestel ile Gürsu belediye başkanlarıyla birlikte söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Efkan Ala, çalışmalara katılan ekiplerle de görüştü. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek sohbet eden Ala, Gürsu TOKİ bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Söndürme çalışmalarındaki son durum ile ilgili bilgi veren Ala, şunları söyledi:

“Hem Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hem de Bursa’mızın kuzeyinde ve güneyinde orman yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Kestel ve Gürsu’da, şu an Gürsu bölgesindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede, Kestel ve Gürsu’da çok büyük bir oranda yangın söndürme çalışmaları yapıldı ve kontrol altına büyük bir oranda alındı diyoruz. Çünkü, söndürülmüş olan bölgelerde bile zaman zaman yeniden alevlenmeler baş gösteriyor. O bakımdan bütün birimlerimiz teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız oldukça duyarlı. Buraya geldiğimizde de hemen bir vatandaşımız şahit olduğu hususları dile getirdi. Ve aldık, diyalog halinde organizasyonlar devam ediyor.” ‘TÜM KURUMLAR KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET EDİYOR’ Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyon içinde devam ettiğini belirten Efkan Ala, “Burada şunu söylemeyi özellikle arzu ediyorum. Yangınlar çıktığından beri Bursa’da, Türkiye’de kurumlar ciddi bir organizasyon içerisinde hareket ediyor. Koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Bursa’da da ilk başladığı andan itibaren bakanlarımız buradaydı ve onların koordinasyonunda yangın söndürme çalışmaları devam etti. Vatandaşlarımız, çevremizdeki illerden de dahil olmak üzere, Bursa’daki vatandaşlarımız, herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor, gayret ediyor” diye konuştu.

‘DEVLET-MİLLET EL ELE BU DOĞAL AFETLE MÜCADELE EDİYORUZ’ Vatandaşların da çalışmalara büyük bir özveriyle destek verdiğini belirten Efkan Ala, şöyle konuştu: “Dün de 3 vatandaşımız şehit oldular maalesef. Cenaze törenine katıldık. Allah rahmet eylesin. Bolu’dan aracıyla buraya gelmiş bir vatandaşımız. Ve buradan da 2 kişiyi de alarak, 2 vatandaşımızı da gönüllü olarak, burada yangın söndürme çalışmalarına iştirak etmişlerdi. Buradan dönüşte şarampole yuvarlanması neticesinde maalesef hayatlarını kaybettiler. Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ciddi bir çalışma bütün Türkiye’de devam ediyor. Burada da Bursa’da da devlet, millet el ele, kurumlar, vatandaşlarımız göğüs göğse, el ele, omuz omuza bu doğal afetle mücadele ediyoruz.” ‘TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDİYOR’ Orhaneli-Harmancık yangınının devam ettiğini, Kestel-Gürsu yangının ise büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyen Efkan Ala, “Tabii dağ bölgesinde yangın söndürme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Umarım kısa zamanda tamamen kontrol altına alınır ama şu anda yangınla birlikte yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor. Bizim bulunduğumuz bölgede hem Kestel hem Gürsu bölgesinde Bursa’nın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ama teyakkuz hali devam ediyor. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.