Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Falezlerden düştü, sahile sürüklendi! "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!" | Son dakika haberleri

        Falezlerden düştü, sahile sürüklendi! "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"

        Antalya'da dün gece falezlerden düşen Ali Aydın adlı kişinin cansız bedeni Konyaaltı Sahili'nde bulundu. Olayda sahile yüzmek için gelenler, Aydın'ın cansız bedenini fark ederek ekiplere bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Konyaaltı Sahili’nde denizde, Ali Aydın’ın (53) cansız bedeni bulundu. Aydın’ın, dün akşam falezlerden düşme ihbarı üzerine arama yapılan ancak bulunamayan kişi olduğu üzerinde duruluyor.

        DHA'nın haberine göre Konyaaltı Sahili'nde saat 14.00 sıralarında denizde yüzüstü duran kişiyi fark eden Yusuf Pekyeğen, yüzerek yanına gitti.

        Pekyeğen, başında yarık ve vücudunda çizikler olan kişiyi cankurtaranların yardımıyla sahile çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Bu sırada cesedin bulunduğu alan, plaj şemsiyesiyle kapatıldı. Gelen sağlık ekibi, üzerinden Ali Aydın adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Aydın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        "ÖNCE GÜNEŞLENDİĞİNİ SANDIM"

        Olay anını anlatan Yusuf Pekyeğen, "Burada denize girecektim. Suyun üstünde biri duruyordu. Ben güneşlendiğini sandım önce. Biraz bakınca cansız olduğunu gördüm. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmediği için cankurtaran arkadaşlardan yardım istedim. Cansız beden baya şişmişti. Korktuk biraz" dedi.

        Ali Aydın'ın, dün saat 22.00 sıralarında falezlerden düşme ihbarı sonrası aranan, ancak bulunamayan kişi olduğu üzerinde duruluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"