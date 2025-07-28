Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!" | Son dakika haberleri

        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"

        Yüksek sıcaklık ve beraberinde ortaya çıkan orman yangınları, iklim krizi endişelerini artırmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde ağaçlık ve ormanlık alanlarda kuruyan yaprakların bile dökülmeye başlamasını değerlendiren Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Güneş ışınlarının yakıcı etkisi ve taban suyunun azalmasından dolayı yapraklar bile dökülüyor. Öte yandan orman yangınları bir pandemiye dönüştü. Öyle ki Kanada'nın kuzeyinde ve Sibirya'da bile yangınlar yaşanıyor" dedi. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..

        Giriş: 28.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de orman yangınları ile mücadele ediyor. Yüksek sıcaklığın etkisiyle binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangınlarla ilgili tablo endişeye yol açarken, son günlerde ağaçlık ve ormanlık alanlarda kuruyan yaprakların bile dökülmeye başlaması dikkat çekti.

        Fotoğraf: İHA

        Her iki durumu Habertürk'e değerlendiren Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Güneş ışınlarının yakıcı etkisi ve taban suyunun azalmasından dolayı yapraklar bile dökülüyor. Bu durum maalesef ormanlık alanlarda yangınların çıkmasını kolaylaştıran bir etken" dedi.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        Türkyılmaz, tüm dünyada bir yangın pandemisi yaşandığını da kaydederek şöyle devam etti:

        "Sıcaklıklar son 30 yılın ortalamalarının üzerinde. 3-4 yıl önce bir koronavirüs pandemisi yaşamıştık. Nasıl ki o dönem böyle bir krizi yaşadıysak, şimdi de bir yangın pandemisi yaşıyoruz. Maalesef yangın pandemi haline dönüşmüş durumda. Öyle ki normalde dünyanın en soğuk bölgelerinden Kanada'nın kuzeyinde mayıs ayından bu yana 5.5 milyon hektar ormanlık alan yandı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde de 629 bin hektarlık alan küle döndü. ABD'de de birçok eyalette 29 Haziran'dan bu yana yangınlar devam ediyor. Artık bu durum bir yangın pandemisi halini aldı. Bu yaşananlar bir afet dönemidir. Ayrıca sıcaklık rekorları kırılıyor. Güneş ışınlarının yakıcı etkisi ve taban sularının azalmasından dolayı ağaç yaprakları da dökülüyor. Bu durum maalesef ormanlık alanlarda yangınların çıkmasını kolaylaştıran bir etken."

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi