Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (7)

Bursa’nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını nedeniyle, Harmancık, Orhaneli ve Büyükorhan’daki Saçaklı, Çakmak, Çamoğlu, Çatalsöğüt, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinden tahliye edilip öğrenci yurtlarına yerleştirilen bin 703 kişi, 4 gün sonra evlerine döndü.

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