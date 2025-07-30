Bursa'da yanan ormanlar dronla görüntülendi; soğutma çalışmaları sürüyor (6)

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevler, 7 helikopter ve 2 uçağın havadan, TOMA, su tankerleri ve arazözlerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, ilerlemesi durduruldu.

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