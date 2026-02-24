Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Gerekli izinlerin ardından adrese baskın yapan polis, M.K'yi yakaladı.

        Aramalarda, 728 gram esrar, 146 gram esrar tohumu, 2 kök Hint keneviri, 2 tabanca, havalı tüfek, 67 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Gürsu ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.D'nin adresine operasyon düzenledi.

        M.D'nin ikametinde ve aracındaki aramalarda, 335,31 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        Kozlukebir Domruköy'de yüzlerce kişi iftarda buluştu
        Kozlukebir Domruköy'de yüzlerce kişi iftarda buluştu
        Başkan Bozbey'den Batı Trakya'ya çıkarması
        Başkan Bozbey'den Batı Trakya'ya çıkarması
        TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Murat Hüseyin Yılmaz oldu
        TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Murat Hüseyin Yılmaz oldu
        Bursa'da film gibi cinayet davasında karar: Müebbet hapis talep edildi, 10...
        Bursa'da film gibi cinayet davasında karar: Müebbet hapis talep edildi, 10...
        İnegöl'de Büyükşehir'le Ramazan bereketi
        İnegöl'de Büyükşehir'le Ramazan bereketi
        Bursa'da göçmen kaçakçılığına darbe: 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
        Bursa'da göçmen kaçakçılığına darbe: 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı