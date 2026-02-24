Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.



Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Gerekli izinlerin ardından adrese baskın yapan polis, M.K'yi yakaladı.



Aramalarda, 728 gram esrar, 146 gram esrar tohumu, 2 kök Hint keneviri, 2 tabanca, havalı tüfek, 67 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Gürsu ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.D'nin adresine operasyon düzenledi.



M.D'nin ikametinde ve aracındaki aramalarda, 335,31 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

